Киев, , 14:54 — REGNUM Проведение досрочных выборов Верховной рады сейчас поддерживают 50% украинцев.

Соответствующие данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), представлены сегодня, 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно условиям опроса, досрочные выборы Рады предлагается провести в следующем году.

Вместе с тем, 39% опрошенных считают, что такие выборы в следующем году не нужны, а 11% граждан затруднились с ответом на вопрос.

При этом опрос показал, что в августе лишь 20% украинцев одобряют действия Верховной рады этого созыва, а 63% — не одобряют. таким образом, баланс оценок остается отрицательным и составляет минус 43 процентных пунктов.

КМИС информирует, что опрос проведен с 7 по 11 августа среди 2000 респондентов по всей Украине методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews).

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что немедленно распустит Раду нынешнего созыва, если депутата от фракции Слуга народа перестанут поддерживать важные законы и начнут лоббировать интересы определенных финансовых групп. Вместе с тем, Зеленский уточнил, что по состоянию на конец мая депутаты выполняют взятые на себя обещания.

25 октября 2020 года на Украине должны состояться местные выборы.