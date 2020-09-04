Белгород, , 11:20 — REGNUM За последние сутки 40 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. 58 пациентов выздоровели, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе возросло до 7531. С начала пандемии выздоровели 6918 человек.

В России за сутки выявили 5110 носителей коронавируса.