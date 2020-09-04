Екатеринбург, 4 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Свердловской области микрофинансовая фирма из Югры заплатит штраф за бесконечные звонки коллегам должника. Размер штрафа составил 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Летом 2019 года одна из гражданок взяла там микрозайм в размере 10 тыс. рублей, но вовремя его не вернула. После этого ей на личный и рабочий телефоны начали звонить с требованием вернуть долг, После этого звонками с угрозами начали терроризировать её коллег. Звонили порой по более 150 раз в день, в том числе и по ночам. Один из коллег женщины обратился в Управление ФССП по Свердловской области. А они в свою очередь составили в отношении фирмы протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.
Кировский райсуд Екатеринбурга обязал ООО уплатить штраф. Свердловский облсуд утвердил это постановление.