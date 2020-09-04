История вопроса

По сообщению Роспотребнадзора в 2019 году, наибольшую опасность для физических лиц представляют экспресс-кредиты, для которых не требуется почти никакой информации о заёмщике, но которые выдаются под высокий процент (зачастую не очевидный). Обманчивыми могут оказаться и кредиты в иностранной валюте, зависящие от колебаний курсов. Такая же опасность связана с плавающей ставкой, которая может сильно повыситься из-за кризиса финансовой системы.

Вместе с тем, опрос ВЦИОМ в 2019 году показал, что выплаты по кредитам не представляют трудности для 66% граждан России. Однако 38% опрошенных отметили, что могут испытывать трудности с погашением кредита - в основном в их число вошла молодёжь и пенсионеры. 31% опрошенных тратят на погашение кредитов 10-20% семейного дохода, 16% - 21-30% дохода, а 13% - 41-50% дохода.

