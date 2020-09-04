Москва, , 09:20 — REGNUM Боевое отравляющее средство группы «Новичок» было разработано в СССР в конце 1970-х годов для советской армии после того, как аналог подобного боевого газа появился у ВС США. Об этом 4 сентября один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк.

«Требовалось произвести фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Этим занимался и я в том числе», — заявил он в интервью «Ленте.ру».

Также ученый рассказал, что разработка газа «Новичок» шла в течение десяти лет. В результате был создан требовавшийся заказчиком газ, однако говорить про эти требования ученый не может.

Кроме того, Ринк уточнил, что созданный газ назвал «Новичком» «один полковник» в конце 80-х годов, а до этого газ сначала назывался «Нуклон», а затем — «Лошадь».

При этом ученый заявил, что сообщения об отравлении блогера Навального газом «Новичок» являются не соответствующими действительности.

«Это полная чушь. Отравили бы «Новичком» — сразу стал бы покойником. Это вещество проникает в организм как угодно — с дыханием, через кожу, через слизистые. Для него нет разницы. Если бы вещество применялось против Навального, пострадали бы и другие — все, кто находился рядом с ним», — заявил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии заявили, что заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что аргументация в пользу «отравления» блогера Алексея Навального — это фальсификация, является ложным.