Новосибирск, , 08:58 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 сентября, за минувшие сутки было выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны за это же время 37 человек. Таковы данные оперативного штаба региона.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины, им было 59 лет и 63 года, и женщины в возрасте 60 лет и 61 год. Всего в регионе умер 371 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 35 человек, на ИВЛ — девять пациентов».

Всего в Новосибирской области зафиксировано 11 607 случаев заражения коронавирусом, 10 324 пациента выздоровели.