Новосибирск, , 06:21 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) попросила новосибирцев поучаствовать в интерактивном опросе: хотят ли они подключить тепло уже сегодня. В первые часы работы опросного сервиса 59% жителей Новосибирска высказались за подключение тепла, сообщили ИА REGNUM в СГК.

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Напомним, что ранеедиректор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил, что компания уже готова подключить отопление 90% жителей Новосибирска.

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«4 сентября в крупных городах присутствия СГК стартовал опрос мнений жителей о сроках начала отопительного сезона. Проголосовать и посмотреть актуальные результаты можно по ссылке. На выбор один из трех вариантов ответов: да, включайте, мне холодно; нет, подождите, ещё тепло; мне все равно, решайте сами», — рассказали в СГК.

Из 440 принявших участие в опросе новосибирцев 271 (62%) проголосовали за подключение тепла уже сегодня.

В компании уточнили, что результаты опроса будут обсуждаться с представителями городской власти.