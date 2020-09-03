Париж, 3 сентября 2020, 20:50 — REGNUM Суточное число выявленных случаев COVID-19 во Франции вторые сутки подряд оказывается выше 7000, 3 сентября сообщает Agence France-Presse.
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Согласно отчету Министерства здравоохранения Франции, общее число случаев коронавирусной инфекции за 24 часа увеличилось на 7157 до 300 181. Днем ранее было увеличение на 7 017 случаев.
Рекордным суточным числом подтвержденных случаев коронавирусной инфекции для Франции являются 7 578. Рекорд был установлен 31 марта, во время карантина из-за COVID-19.
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