Москва, , 13:18 — REGNUM Ситуация с «отравлением» блогера Алексея Навального не выгодна никому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно «отравление» этого человека. Не думаю, вообще, что кому-нибудь могло бы быть это выгодно. Вот если просто трезво смотреть на происходящее. Вот, наверное, можно исходить из этого», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему не располагает какими-либо данными со стороны немецких специалистов, а имеющиеся в руках российских врачей результаты тестов и анализов не позволяют говорить о том, что в организме блогера имелись какие-либо отравляющие вещества.