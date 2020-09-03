Хараре, , 12:27 — REGNUM Правительство Зимбабве объявило, что школы будут вновь открыты через две недели для учащихся, которые будут сдавать экзамены позднее в этом году. Об этом сообщает ВВС Africa.

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Подготовка к сдаче экзаменов возобновится 14 сентября. Студенты, готовящиеся к экзаменам Экзаменационного совета Зимбабве (Zimsec), запланированным на 1 декабря, вернутся в школу 28 сентября.

Правительство приняло это решение после консультаций с чиновниками образования и здравоохранения. Министр информации Моника Мутсвангва заявила, что двух недель будет достаточно для принятия необходимых мер по предотвращению распространения коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Зимбабве, в стране зарегистрировано 6559 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ в прошлом месяце настоятельно призвали африканские страны рассмотреть вопрос о безопасном открытии школ, чтобы обеспечить будущее детей, пострадавших от длительного закрытия учебных заведений.