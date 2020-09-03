Москва, , 11:23 — REGNUM Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, которая создана центром «Вектор», двукратно получили данный препарат и в настоящее время выписаны из стационара. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

"Все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что все добровольные участники после проведенных испытаний имеют хорошее самочувствие и не жалуются на свое состояние.

Кроме этого, уточняется, что второй этап клинических испытаний продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 4995 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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