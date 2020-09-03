Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Общее число выявленных на планете подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 26 миллионов. Об этом 3 сентября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 26 033 729 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (6 144 106 заразившихся), Бразилия (3 997 685) и Индия (3 853 406).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 863 119. В настоящее время 17 294 713 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сумму в $129 млн выделил Национальный институт здравоохранения (NIH) США для ускоренного производства экспресс-тестов на выявление нового коронавируса.