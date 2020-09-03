Кош-Агачский район, Алтай, , 06:55 — REGNUM Жители Кош-Агачского района Республики Алтай жалуются на сложности с реализацией скота. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, много писем по этому вопросу поступает на имя спикера Владимира Тюлентина.

Как отмечается, проблема связана со вспышкой ящура в Монголии, с которой граничит район. Районные власти приняли постановлении о проведении профилактических мер против эпидемии. Так, в приграничном посёлке Ташанта на Чуйском тракте появится дезинфекционный пост.

«Всем сельским администрациям надлежит, в кратчайшие сроки, установить особую зону на расстоянии 25 км от границы, свободную от выпаса скота. Кроме того, в этот опасный эпидемиями период, временно наложен запрет на ввоз кормов на территорию района из сопредельного государства», — отметили в Заксобрании.

При этом животноводы Кош-Агача могут реализовать мясо только в переработанном виде, что при отсутствии здесь перерабатывающих мощностей, создаёт дополнительные трудности. Кроме того, вывозимый из района на убой скот должен пройти регистрацию на пропускном пункте. Однако такого пункта пока нет из-за отсутствия финансирования.

Между тем, доходы большинства местных жителей связана со скотоводством, в результате чего они не могут подготовить детей к школе. Депутаты намерены известить о проблеме правительство республики.

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