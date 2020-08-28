Посёлок городского типа Приаргунск, Забайкальский край, , 10:02 — REGNUM В Приаргунском районе Забайкальского края, помимо эпидемии коронавируса, сборы детей в школу осложняет эпидемия ящура, возникшая по причине заноса возбудителя с территории Китая. Как сообщает chita.ru со ссылкой на слова главы Сергея Литвинцева, для многих жителей все реализация мяса является единственным источником дохода, но его вывоз запрещен из-за карантинных мероприятий.

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«Сейчас надо собирать детей в школу отправлять студентов на учёбу, а средств нет. Прошу вникнуть в проблему», — пояснил Литвинцев.

Вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер попросил специалистов министерства сельского хозяйства региона рассмотреть на реализацию мероприятий, позволяющих продавать мясо в таких условиях.