Токио, , 20:44 — REGNUM Согласно онлайн-опросу, проведённому Meiji Yasuda Life Insurance, около половины жителей Японии чувствуют себя более здоровыми сейчас, чем до распространения коронавируса, сообщает информационное агентство Kyodo.

На улицах Токио Loic Le Meur

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Из 5640 респондентов 48,1% заявили, что теперь они чувствуют себя «более здоровыми» или «немного более здоровыми», когда их спросили об изменениях в их самочувствии во время изоляции.

Также опрос показал, что во время и после изоляции 50,9% японцев стали уделять больше внимания своему питанию и диете, а 35,3% заниматься физическими упражнениями. Также 22,8% опрошенных сказали, что стараются меньше нервничать, 6% сократили потребление алкоголя.