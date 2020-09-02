Пенза, , 13:55 — REGNUM В Пензенскую область поступила первая партия вакцин в количестве более 233,9 тыс. доз, что позволит привить 36,7% взрослого населения от необходимого количества. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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В настоящее время происходит распределение вакцин по медучреждениям области, прививки начнут делать в ближайшие 2−3 дня в соответствии с графиком. Среди первых, кому показана вакцинация против сезонного заболевания — пожилые граждане, беременные женщины, медицинские работники, сотрудники соцсферы, образования и пищевой промышленности.

Всего в рамках национального календаря запланировали привить 641,6 тыс. жителей региона. Кроме этого, за счет других источников финансирования дополнительно прививками охватят еще 34 тыс. человек. В преддверии эпидсезона 2020−2021 годов от гриппа привьют на 2,5% больше населения, чем в прошлом году, а это порядка 826,9 тыс. человек.

Вакцинация детей и беременных в Пензенской области уже стартовала.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 24 августа в Пензенской области ведется вакцинация детского населения и беременных женщин от гриппа и вирусных заболеваний. Всего во время этой кампании получить защиту от инфекций смогут 147,3 тыс. детей. В 2019 году в регионе привили 136,6 тыс. юных пензенцев.

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