Пенза, , 12:36 — REGNUM Для иммунизации детского населения первая партия вакцин в количестве более 60 тыс. доз поступила в Пензенскую область. Вакцинация будет проводиться за счет федеральных средств в рамках национального календаря профпрививок, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Вакцина содержит актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. С 24 августа юных жителей области начнут прививать от гриппа и вирусных заболеваний. Всего во время этой кампании получить защиту от инфекций смогут 147,3 тыс. детей. В 2019 году в регионе привили 136,6 тыс. юных пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, в предстоящий осенний период на территории Пензенской области охватить вакцинацией в первую очередь планируют людей из групп риска.

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