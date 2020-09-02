Токио, , 12:06 — REGNUM Команда разработчиков Marvel's Avengers обратилась с просьбой к геймерам, сделавшим предзаказ. Публикация была размещена 1 сентября на Twitter-странице проекта.

Они попросили тех игроков, которые получили возможность сыграть в Marvel's Avengers раньше остальных, не рассказывать в сети о сюжетных моментах одиночной кампании хотя бы в течение последующих двух недель. Стоит отметить, что в комментариях геймеры уже стали жаловаться на то, что спойлеры (информация о сюжете, раскрытая раньше необходимого срока) уже стали появляться на YouTube.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1300780448662958080

Полноценный релиз Marvel's Avengers состоится 4 сентября 2020 года. Ранее разработчики сообщили, что с помощью 6 млн геймеров, принявших участие в бета-тестировании игры (проходило в период с 14 по 16 августа 2020), им удалось выявить множество ошибок и решить немало проблем.

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