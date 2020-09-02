Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Сотрудники экономической полиции начали обыски в офисе управляющей организации «Наш Дом» в Санкт-Петербурге, а также в двух нежилых помещениях в городе Мурино Ленинградской области. Об этом телеканалу «78» сообщили 2 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, обыски проводятся в рамках уголовного дела о фальсификации единого реестра юридических лиц. Правоохранительные органы подозревают, что данная управляющая компания при помощи фиктивного протокола попыталась захватить управление многоквартирными домами.

Официально оба дома на Охтинской аллее находятся на балансе компании «Коммуналсервис-Муино». Однако «Наш дом» попытался перехватить с помощью фиктивного протокола собственников, управление домом.

Возбуждено уголовное дело о фальсификации единого реестра юридических лиц (статья 170.1 УК РФ).

Ремонтно-эксплуатационная организация «Наш дом» основана в апреле 2003 года. Как заявлено на сайте, сфера её деятельности распространяется также на Петроградский, Василеостровский, Центральный, Выборгский, Адмиралтейский, Калининский и Сестрорецкий районы. В обслуживании находятся 57 домов ТСЖ и пять объектов нежилой недвижимости.