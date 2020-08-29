Вашингтон, , 13:58 — REGNUM В США за сутки выявлено более 46 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Почти тысяча человек скончались за сутки. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет в США федеральную статистику по коронавирусу.

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Сообщается, что за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрированы 46 156 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 за это же время 976 человек.

Сутками ранее было выявлено 45 966 случаев COVID-19, скончались 1116 человек.

Таким образом, с начала пандемии в США выявлено 5 917 817 случаев заражения коронавирусом. От последствий заражения коронавирусом погибли 181 тысяча человек. Выздороветь смогли пока только два миллиона человек.

В мире число выявленных случаев с начала пандемии достигло 24 миллионов. Погибли 837 тысяч человек.