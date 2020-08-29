Москва, , 09:16 — REGNUM Соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкоголем посоветовали охотникам 29 августа в МЧС России в связи с разрешённым осенью в российских регионах отстрелом определённых видов животных.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

«Во избежание несчастных случаев настоятельно рекомендуем охотникам соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкогольными напитками», — отметили в ведомстве.

Спасатели также рекомендовали убедиться в исправности лодки, если охота осуществляется с неё, и использовать спасательные жилеты. Кроме того, охотникам посоветовали иметь на лодке спасательный круг или крепкую длинную веревку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году в России начал действовать закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом. Прежде такое оружие можно было использовать только на спортивных состязаниях.

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