Абакан, , 09:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 17 человек, ещё столько же пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства республики.

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Пять новых случаев заражения — это семейные и служебные контакты. Три пациента поступили в больницы с признаками ОРВИ, ещё три — с признаками пневмонии. Плановый мониторинг помог выявить один случай заражения. Один человек обнаружил у себя инфекцию в результате инициативно проведённого обследования.

Всего в Хакасии по состоянию на 29 августа новый коронавирус выявлен у 3379 человек. Выздоровели 3103 человека. Лечение проходят 238 человек с диагнозом COVID-19, 22 из них находятся в тяжёлом состоянии, трое — на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период умерли 38 пациентов с коронавирусом.

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