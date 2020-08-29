Каир, , 01:58 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 223 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 98 285. Также за 27 августа в Египте скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 5362 человека.

Отмечается, что в Египте зафиксировано значительное снижение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом уже 70 419 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений.