Париж, , 21:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его правительство сделает всё возможное, чтобы избежать нового общенационального карантина из-за коронавируса, 28 августа сообщает Agence France-Presse.

«Мы многому научились, и ничего нельзя исключать. Но мы делаем все, чтобы этого не допустить» , — отметил Макрон в ходе пресс-конференции.

Весь последний месяц во Франции отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19, что уже стало поводом для возвращения части «коронавирусных» ограничений.

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