Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал петербурженке Светлане Гепаловой в удовлетворении искового требования к городскому комитету по здравоохранению приобрести для ее больного сына самый дорогой препарат в мире — Zolgensma стоимостью более 2,1 млн долларов США. Суд принял решение, опираясь на мнения медиков.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 2 сентября сыну Светланы Гепаловой исполняется два года. Весной мальчику был поставлен диагноз «спинально-мышечная атрофия первого типа». Еще недавно малыш не мог ходить, говорить и даже поднять руки, но после лечения в НМИЦ имени Алмазова появилась положительная динамика. По мнению истца, если до двухлетнего возраста ввести мальчику препарат Zolgensma, есть вероятность, что ребенок сможет жить обычной жизнью.

27 августа состоялся консилиум врачей трех городских стационаров, который не рекомендовал введение препарата Zolgensma.

В суде лечащий врач мальчика пояснила, что сейчас у пациента наблюдается положительная динамика на других лекарствах, и если менять препараты, что нежелательно при наличии положительной динамики, то между их введением должен пройти срок — как минимум четыре недели.

«Суду не были предоставлены сведения о возможности введения препарата в зависимости от веса ребенка (до 21 кг), а не в зависимости от возраста. В инструкции к препарату и пояснениях, изученных судом, вес фигурирует только как показатель для определения дозировки, но для ребенка в возрасте до двух лет», — отметили в суде.

Таким образом, препарат Zolgensma был актуален в феврале и апреле, но не сейчас, установил суд.

«Суд, учитывая обстоятельства дела и позицию Верховного суда РФ, в удовлетворении требований отказал», — подытожили в пресс-службе судов Петербурга.

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