Ревда, Свердловская область, , 17:55 — REGNUM В Ревде (Свердловская область) ограничат торговлю спиртным 4 сентября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Алкоголь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Запрет действует с 15:00 по 20:00 (время местное) в квадрате улиц 9 Мая — Максима Горького — Мира и объездной дороги. В это время во дворце культуры будут торжественно вручать звание «Почётный гражданин города» в преддверии Дня города 5 сентября 2020 года.

На сам День города ограничения не распространяются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выбрали почётным гражданином города главного эпидемиолога Александра Харитонова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге эпидемиолога выбрали почётным гражданином города