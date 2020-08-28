Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:33 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области руководство одной из фирм отправило свою бывшую сотрудницу за зарплатой к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишут СМИ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Накануне.Ru, пенсионерка отработала в фирме месяц, но денег не получила. Совет обратиться к главе государства за получением зарплаты она сочла нелепым, но тем не менее написала ему письмо. Она просит президента помочь ей добиться выплаты зарплаты и неустойки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Среднем Урале разразился подобный. но более масштабный скандал. Сотрудники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий пожаловались Владимиру Путину о том, что один из высокопоставленных представителей предприятия пообещал выплатить им зарплату в том случае, если прикажет президент России. Глава государства поручил губернатору Евгению Куйвашеву провести проверку. В итоге деньги работникам оперативно выплатили, а автор этих слов попал на скамью подсудимых.