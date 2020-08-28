Самара, 28 августа 2020, 15:45 — REGNUM Кинозалы разрешили заполнять на половину в Самарской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.
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Документ был опубликован на сайте областного правительства. Так, с 28 августа кинотеатры и кинозалы, а также цирковые организации могут работать при условии заполняемости зрительного зала не более 50% зрительных мест. При этом необходимо соблюдать рекомендуемую дистанцию в одно посадочное место. Это условие не распространяется на семейные группы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что кинотеатры в Самарской области возобновили свою работу с 5 августа при условии заполнения зала на 30%.
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