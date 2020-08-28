Челябинск, , 15:20 — REGNUM В Челябинске школы пока не до конца закупили средства для проведения дезинфекции рук, термометры и предметы для обеззараживания воздуха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Сейчас образовательные учреждения продолжают закупать всё недостающее. Из городского бюджета на эти цели ранее было выделено 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год начнётся 1 сентября 2020 года по новым правилам. В связи с коронавирусной пандемией в школах приняты меры для недопущения распространения инфекции. На входе ученикам и сотрудникам будут измерять температуру. Также они смогут обработать руки антисептиками, а в здании будут работать обеззараживатели воздуха.

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