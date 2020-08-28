Адлер, Краснодарский край, , 14:46 — REGNUM На таможенном посту «Адлер» на российско-абхазской границе сотрудники Россельхознадзора задержали партию мороженного из Белгородской области. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщается, что груз направлялся в Гагры. Проверка по электронной базе сертификации показала, что перевозка продукции проводилась с нарушениями, и груз не прошел через систему ветеринарного надзора.

«Продукция перемещалась через промежуточный склад в г. Сочи, который не аттестован на право хранения продукции в Абхазию, а также не включен в реестр экспортеров в АИС «Цербер», — говорится в сообщении от Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что груз решено вернуть отправителю.

Напомним, автоматизированная информационная система «Цербер» действует с октября 2013 года.