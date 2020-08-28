Минск, , 13:46 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса будет в первую очередь направлена в Белоруссию, о чем договорились президенты двух стран. Об этом 28 августа во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша» сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

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»Мне президент (России Владимир — ред.) Путин пообещал, что первой (из иностранных государств, куда направят вакцину — ред.) будет Белоруссия, если такое желание будет у нашего руководства», — приводит его слова агентство БелТА.

Также он отметил, что ввиду этого беспокоиться о вакцинации не нужно и уточнил, что республика попробует и другие вакцины от SARS-CoV-2.

«Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин», — подчеркнул Лукашенко.