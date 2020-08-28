Саратов, , 13:41 — REGNUM Ветеринарные врачи с 4 сентября начнут массовую вакцинацию домашних животных против бешенства в Саратовской области. Об этом рассказал и. о. начальника управления ветеринарии Алексей Молчанов.

Эта услуга, по словам главы региональной ветеринарной службы, будет оказываться бесплатно. Сначала мобильные бригады ветврачей охватят все отдаленные микрорайоны Саратова. В дальнейшем эта системная работа будет проводится на территории всей области. Сделать прививку животным смогут все желающие, вакцин подготовили в большом количестве. Прививать питомцев от бешенства будут до тех пор, пока будет спрос.

Также Молчанов отметил, что какой-либо предварительной подготовки животных не требуется, прививка направлена только против бешенства.

ИА REGNUM напоминает, в городе Вольске Саратовской области проводится проверка по факту нападения домашней собаки породы алабай на трёхлетнего ребенка. Информация о нападении алабая поступила в управление ветеринарии. Животное осмотрели, признаки бешенства у собаки отсутствуют, есть даже прививка против данного заболевания.

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