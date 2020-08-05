Вольск, Саратовская область, , 15:20 — REGNUM В городе Вольске Саратовской области проводится проверка по факту нападения домашней собаки породы алабай на трёхлетнего ребенка. О несчастном случае сообщила мать мальчика в соцсетях.

С ее слов, сын гулял по улице Фрунзе, где они проживают. Ребенок проходил мимо соседей, которые прогоняли детей от калитки. Ребята никак не уходили, тогда соседка решила напугать детей собакой, которая впоследствии покусала мальчика за ногу. Хозяйка алабая сама спустила его с цепи, ребенок испугался и побежал. В какой-то момент собака вырвалась от хозяйки и напала на мальчика. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей в больнице.

Многодетная мать пострадавшего в это время уезжала в магазин, за детьми попросила присмотреть подругу.

Информация о нападении алабая поступила в управление ветеринарии. Животное осмотрели, признаки бешенства у собаки отсутствуют, есть даже прививка против данного заболевания. В течение 10-ти дней специалисты продолжат вести наблюдение и только после этого будет дано окончательное заключение о здоровье алабая, отметили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Набережных Челнах прокуратура организовала проверку по информации из соцсетей о нападении собаки на девочку. Около 8 утра 25 июня собака породы американский акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в поселке ЗЯБ. Ребенка с рваными ранами лица прооперировали в Камском детском медицинском центре. Операция длилась четыре часа, пластическим хирургам пришлось собирать лицо ребенку.

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