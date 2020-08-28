Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM В образовательных учреждениях Свердловской области выявлено 2180 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС.

Изъяны выявлены на 454 обследованных объектах. Больше половины нарушений (1137) уже удалось устранить. К административной ответственности уже привлекли 99 юридических лиц и 154 должностных лица.

Чаще всего в школах выявлялись неисправности в системах автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, пути эвакуации не были организованы должным образом. Наконец, в организациях не находились первичные средства пожаротушения, обнаруживались проблемы с противопожарным водоснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Свердловской области начнут учебный год 1 сентября 2020 года в очном режиме.

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