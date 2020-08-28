Москва, , 12:03 — REGNUM В ноябре в поселении Филимонковское Новой Москвы планируется начать строительство пожарного депо с восстановительным центром. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Отмечается, что в будущем здании можно будет разместить до 900 человек. При этом объект будет рассчитан на четыре пожарные машины.

Кроме того, в здании планируется создать восстановительный центр для личного состава, а также тренажерный зал, сауну, комнаты отдыха и психологической разгрузки.

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