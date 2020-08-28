Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM Гимназия №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга завершила подготовку к новому учебному году, согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор образовательного учреждения Ирина Тимохина.

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По ее словам, специалисты надзорного ведомства уже обследовали школу — своим актом подтвердили, что всё необходимое оборудование, антисептики и СИЗы закуплены. Частично гимназия получила дополнительное финансирование на эти цели.

В гимназии учатся больше 850 человек. Обычно здесь работает один вход, но из-за пандемии открывают второй, теперь там тоже поставят турникеты и посадят охранника.

«Мы вынуждены это сделать, потому что 850 человек так просто в школу с термометрией не запустить. Нам вообще сложно в этом плане с такой наполняемостью, но мы школа статусная, единственная в районе с испанским языком. Поэтому будем справляться, что делать», — сказала Ирина Тимохина.

Потоки поделят по принципу начальной и основной школ, графики посещения уже составлены, но они могут быть пересмотрены.

«Не могут же классы постоянно приходить к 08:00 четыре месяца подряд. Это же тяжело. Поэтому будем смотреть, всегда открыты для родительских пожеланий. Пока только теоретизируем, пытаемся обеспечить безопасность детей», — заметила директор.

Уроки для 1-х и 2-х классов сместили на полчаса раньше: они будут начинаться в 08:30. Позже стартовать нецелесообразно, считает Тимохина: дети не будут успевать на кружки, секции и к репетиторам.

В самой гимназии секции тоже есть, но относительно их работы пока «полной ясности нет». «Пока ждем распоряжения Роспотребнадзора — смешивать классы нельзя, а далеко не все секции можно устроить по классам», — подчеркнула директор.

Измерять температуру на входе будут минимум по два человека с двумя термометрами на каждый вход. Если будет не хватать, то гимназия готова увеличить количество дежурных.

«Сами термометры очень интересные: работают, оказывается, в непрерывном режиме, можно пропускать очень большой поток, и проверяющий реагирует на цвет — зеленый, желтый и красный, не надо всматриваться в показатели», — объяснила она.

Ирина Тимохина напомнила, что комитет по образованию и Роспотребнадзор не настаивают на ношении масок учителями на работе.

«Это нереально, конечно, чисто физически. Но мы учителям говорим, чтобы они соблюдали свою безопасность, как минимум когда передвигаются из класса в класс, чтобы они от детей дистанцировались, чтобы они к доске не вызывали, чтобы они это расстояние пытались поддерживать. Не знаю, насколько поможет, но думаем, что поможет», — заметила директор.

Пока стоит теплая погода, классы собираются проветривать постоянно, как похолодает, окна будут открывать согласно СанПиНам. Большие надежды директор возлагает на рециркуляторы воздуха, особенно в преддверии сезона обычного ОРВИ и гриппа.

«Конечно, в планах обзавестись в каждом кабинете скромным стационарным рециркулятором», — пояснила директор. Вопрос упирается в финансирование.

Ирина Тимохина замечает, что старшеклассники не особенно расстроились, когда весной ушли на дистанционку, но учить маленьких детей таким образом практически невозможно — ни один родитель не жаждет вернуть эту систему.

«Старшеклассникам легче учиться, и в этом есть смысл — они свое время скорректировали. Конечно, старшей школе, наверное, комфортно учиться, может быть, в смешанном даже режиме, чтобы распределять свои силы. Но начальная школа — это воспитание, общение, личность учителя. Как мотивировать ребенка на дистанционном обучении?» — задает риторический вопрос Ирина Тимохина.

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Напомним, в Петербурге 1 сентября в очном режиме откроются 687 школ. К занятиям приступят более 530 тысяч детей, из них 62 тысячи первоклассников. Линейки в День знаний в этот раз состоятся только для первых и выпускных классов.

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