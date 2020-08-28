Абакан, , 08:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 17 человек, сообщили ИА REGNUM 28 августа в правительстве республики.

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Три случая — это семейные и служебные контакты. Пять пациентов поступили с признаками ОРВИ, шесть — с признаками пневмонии. Ещё три случая выявлены в ходе планового мониторинга.

Всего в Хакасии по состоянию на 28 августа коронавирус выявлен у 3362 человек. Выздоровели 3086 человек, в том числе 19 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период умерли 38 пациентов с коронавирусом.

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