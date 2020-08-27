Приштина, , 22:05 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 27 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 534 образцов в Косово был выявлен 141 носитель коронавируса. При этом 143 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксирован 12 981 случай заражения коронавирусом. 9085 пациентов уже здоровы. 498 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3398 человек.

В настоящее время в Косово несколько снизилась суточная смертность среди пациентов с COVID-19, однако вновь возрастает число выявляемых случаев заражения, что заставляет ожидать повторного роста смертности в ближайшие недели.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Шестеро из них скончались.

26 августа в Косово вступил в силу закон о борьбе с коронавирусом.

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