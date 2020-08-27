Липецк, , 20:24 — REGNUM Все школы Липецкой области готовы к новому учебному году. Расписания в них составляются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном управлении образования и науки.

Школьный автобус © ИА REGNUM

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В школах будут использовать все возможные входы для разведения потоков детей, смещенный график занятий, за классами закрепят свои кабинеты. Все школы обеспечены дезинфицирующими средствами, масками, перчатками, антисептиками, бактерицидными облучателями. Для проведения «утренних фильтров» закупили бесконтактные термометры, дозаторы для антисептиков. На эти цели в Липецкой области было выделено 26,3 миллиона рублей.

В каждой школе утверждён план профилактических мероприятий: графики проведения утренних фильтров, генеральных уборок помещений, санузлов, проветриваний, посещения столовой. Данные, полученные при термометрии, будут записываться в отдельный журнал.

«Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно изолированы до прихода родителей, законных представителей или приезда бригады скорой помощи», — пояснили в профильном управлении.

За каждым классом закреплён отдельный кабинет. Учителей и персонал школ обеспечат средствами индивидуальной защиты. Памятки о личной гигиене разместили на сайтах образовательных организаций. Классные руководители оповещают родителей школьников об особенностях нового учебного года и санитарных нормах.

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