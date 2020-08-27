Астрахань, 27 августа 2020, 17:20 — REGNUM В Астраханской области 27 августа подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе зарегистрирован 5591 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 614 человек.
Выздоровели 5007 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 69 человек скончались.
Под амбулаторным наблюдением находятся 2911 человек, 15 тыс. 321 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.
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