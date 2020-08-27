Кострома, , 15:39 — REGNUM В Костромской области женщинам начали отказывать в детских выплатах, «приписывая» им несуществующих мужей — передаёт корреспондент ИА REGNUM. В прокуратуру Кадыйского района обратились пять местных жительниц, которым было отказано в получении ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет. Центр социальных выплат (ЦСВ), занимающийся обработкой заявлений посчитал, что при заполнении документов гражданки скрыли сведения о наличии брака. С выводами специалистов не согласилась прокуратура.

«Все женщины получили отказы в августе. Специалисты имели в виду, что у женщин есть мужья, а у мужей — доход, в то время как право на получение выплат имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Соответственно, на основании неполных данных ЦСВ не мог понять, имеют заявительницы право на выплаты или нет. Любопытно, что эти женщины никогда не были замужем, это подтверждают данные ЗАГС. Вообще, у ЦСВ больше доступа к информации, базам данных. Поэтому понять, откуда взялись несуществующие браки, сложно. Отмечу, что сроки рассмотрения заявлений были затянуты во всех случаях. Женщины ждали выплат по 2, 3 месяца», — рассказала ИА REGNUM заместитель прокурора Кадыйского района Елена Архипова.

После вмешательства прокуратуры права части заявительниц были восстановлены, по ещё трём отказам ведутся проверки.

Напомним, что детские выплаты в Костромской области начали задерживать в июле. Из-за системного сбоя в работе федерального программного комплекса специалисты обрабатывали заявления вручную, не укладываясь в установленные законодательством 20 дней. После ситуации с выплатами директор ЦСВ Владимир Поцелуев был уволен. Для ускорения процесса новый руководитель центра — Марина Фомина привлекла к работе студентов. Однако, в назначенный срок до 20 августа все заявки обработать так и не удалось.

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