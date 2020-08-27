Кострома, 27 августа 2020, 15:39 — REGNUM В Костромской области женщинам начали отказывать в детских выплатах, «приписывая» им несуществующих мужей — передаёт корреспондент ИА REGNUM. В прокуратуру Кадыйского района обратились пять местных жительниц, которым было отказано в получении ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет. Центр социальных выплат (ЦСВ), занимающийся обработкой заявлений посчитал, что при заполнении документов гражданки скрыли сведения о наличии брака. С выводами специалистов не согласилась прокуратура.
После вмешательства прокуратуры права части заявительниц были восстановлены, по ещё трём отказам ведутся проверки.
Напомним, что детские выплаты в Костромской области начали задерживать в июле. Из-за системного сбоя в работе федерального программного комплекса специалисты обрабатывали заявления вручную, не укладываясь в установленные законодательством 20 дней. После ситуации с выплатами директор ЦСВ Владимир Поцелуев был уволен. Для ускорения процесса новый руководитель центра — Марина Фомина привлекла к работе студентов. Однако, в назначенный срок до 20 августа все заявки обработать так и не удалось.
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