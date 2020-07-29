Кострома, , 19:06 — REGNUM Сотни костромичей не могут дождаться президентских выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из-за системного сбоя в работе федерального программного комплекса. Сроки обработки заявлений от родителей вместо положенных десяти дней занимают до месяца.

Детская площадка Наталья Диева © ИА REGNUM

Рассмотрением и обработкой заявлений занимается костромской Центр социальных выплат (ЦСВ). За период с 20 мая по 24 июля специалистам поступило более 23 тысяч заявлений, однако обработать из них успели только 7 тысяч. Более 16 тысяч заявлений по-прежнему находятся на рассмотрении.

Как пояснили ИА REGNUM в департаменте труда и соцзащиты, из-за сбоя в работе федерального программного комплекса работникам ЦСВ приходится обрабатывать документы вручную, на каждого члена семьи полагается оформить 19 межведомственных запросов. Общую ситуацию осложняет то, что некоторые родители неправильно заполнили документы или подали сразу несколько заявлений через сайт Госуслуг и многофункциональные центры.

По мнению губернатора Костромской области Сергея Ситникова, ситуация с задержками по заявлениям критически важна для региона. Глава области поручил профильному департаменту труда и социальной защиты изыскать необходимые ресурсы и решить вопрос не позднее конца августа 2020 года.

«Эта ситуация устраивать не может. Отношу её к разряду критически важных, экстренных в реализации. Эта проблема должна быть решена до конца августа в полном объеме. Пока могу сказать одно — 300 рассмотренных заявлений в день — это ни о чем. Это не годится. Ситуацию надо исправлять», — сказал на встрече с представителями департамента труда и социальной защиты населения 28 июля Ситников.

Отметим, что на данный момент выплаты в Костромской области получили порядка 2,5 тысячи детей. На эти цели из федерального бюджета привлекли 85 млн рублей.

Напомним, Указ о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет был подписан Путиным в марте 2020 года, прием заявлений от родителей начался в мае. Размер выплаты — 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В Костромской области сумма составляет 5229 рублей. На пособия могут рассчитывать около 10 тысяч костромских семей с доходом ниже прожиточного минимума.

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