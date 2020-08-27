Уфа, , 14:55 — REGNUM Сто учащихся, которые добились лучших результатов в спорте, творчестве и учебе будут получать ежемесячно стипендии в размере трех тысяч рублей в Башкирии. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.

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Согласно документу, который был размещен на официальном интернет-портале правовой информации, стипендии учреждаются с 2020—2021 учебного года. Для отбора претендентов на получение этих стипендий будет объявлен конкурс, который пройдет сначала на муниципальном уровне, а затем на республиканском уровне.

При этом, в отборе могут принимать участие и стипендиаты прошлых лет, если они достигли новых достижений и успехов. Отбор претендентов будет осуществляться по бальной системе.