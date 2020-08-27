Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Количество бюджетных мест в вузы Санкт-Петербурга в 2020 году в целом осталось на уровне прошлого года, увеличившись на медицинских специальностях. В отдельных вузах произошло сокращение приема первокурсников. Но такие факты стали следствием решений, принятых самими вузами.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа рассказал председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко.

В качестве примера сокращения приема он привел ситуацию в Университете ИТМО, где сократилось количество мест на программы бакалавриата и специалитета. В настоящее время в ИТМО число таких бюджетных мест немного превышает 1000 человек. При этом количество бюджетных мест в магистратуре ИТМО превышает 2000 человек.

«Это, очевидно, позиция руководства вуза, — отметил Оводенко. — Это самое большое уменьшение, которое есть».

С другой стороны, по словам Оводенко, в Горном университете количество мест на бакалавриат и специалитет на первом курсе приближается к двум тысячам. В Политехническом университете бюджетный прием на первый курс близок к трем тысячам мест, а магистерский прием превышает две тысячи. Общий бюджетный прием в Политехе превышает пять тысяч мест.

По данным Оводенко, благодаря позиции руководства страны в эпоху пандемии заметно увеличился приём во все медицинские вузы, в том числе на бюджетные места, значительную долю в нем составляет целевой приём.

В то же время в гуманитарные вузы прием уменьшился. Например, в Университете кино и телевидения весь бюджетный прием составил всего 80 человек, в Университет сценических искусств — 120−130 человек. То же самое происходит и в Университете культуры и искусств.

Что касается наиболее заметных показателей конкурсов в городские вузы, то, например, в Университете технологий и дизайна конкурс на специальность «дизайн» составил 231 заявление на одно место. В Санкт-Петербургском экономическом университете («Финэк») конкурс на специальность «международные отношения» превысил 200 человек.

«Среди технических специальностей наиболее популярна «мехатроника и робототехника» в ГУАПе (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, — прим. ред.) — 44 человека на место», — добавил Оводенко, возглавляющий этот вуз.

Напомним, в 2020 году в вузы Петербурга подано более 558 тыс. заявлений, из них 413 тыс. заявлений — на бюджетные места. Общий рост количества заявлений составил 74 тысячи, по бюджетным местам — более чем на 40 тысяч.

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