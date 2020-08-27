Оренбург, , 14:09 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 августа, референс-центр подтвердил 86 новых случаев заражения корорнавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с конца марта 2020 года лаборатории исследовано 464 285 тестов на SARS-CoV-2. За последние сутки выполнено 3 408 анализов.

В регионе с начала пандемии выявлено 8 137 носителей нового коронавируса. От COVID-19 скончались 74 человека. Продолжают получать лечение в стационарах 746 пациентов, из них 67 человек находятся в тяжелом состоянии.

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