Томск, , 13:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлено 43 носителя коронавируса, за весь период — 5452. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в администрации региона.

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Выздоровели ещё 79 человек. Всего в списке выздоровевших на сегодняшний день значатся 4432 фамилии.

За прошедшие сутки в Томской области скончались два пациента с коронавирусом. У одного из них был диагностирован абсцесс лёгкого, второй входил в группу риска по возрасту и множественным хроническим заболеваниям.

За весь период в Томской области скончались 64 человека, у которых был диагностирован COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в Томской области коронавирус был выявлен у 5409 человек.

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