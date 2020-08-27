Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM На поступление в вузы Петербурга в 2020 году было подано более 558 тыс. заявлений, из них 413 тыс. заявлений были поданы на бюджетные места. Общий рост количества заявлений составил 74 тысячи, по бюджетным местам количество заявлений выросло более чем на 40 тысяч. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 27 августа председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

Более 73% поданных в 2020 году в вузы Петербурга заявлений написали иногородние абитуриенты из других регионов РФ, их доля по сравнению с 2019 годом выросла на 4%. От иностранцев этом году подано более 12 тысяч заявлений, в прошлом году их было 10 тысяч. Дистанционный характер приемной кампании не уменьшил интерес к петербургскому высшему образованию.

Какой процент иногородних и иностранцев окажется в числе зачисленных, можно будет сказать несколько позже. Пока еще не завершено зачисление студентов на платные места, поэтому окончательные итоги приемной кампании пока не подведены.

Средний конкурс по всем вузам Петербурга составил в 2020 году более 14,6 заявлений на место, в 2019 году конкурс был 13,8 человек на место.

По словам председателя комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолия Оводенко, в этом году городу удалось отстоять контрольные цифры приема на программы бакалавриата и специалитета — на них принято более 28 300 человек, что на 1300 больше, чем годом ранее.

В основном рост приема произошел за счет медицинских специальностей, которые остаются очень востребованными у абитуриентов.

По словам председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексея Демидова, «на направление педиатрия в одном из вузов, на направление «дизайн» в Университете технологии и дизайна конкурс составляет несколько сотен человек на место».

В этом году, с учетом дистанционной подачи заявлений, увеличился процент абитуриентов, подающих заявления в разные вузы на разные специальности.

Демидов отметил, что автоматическое признание финалистов Всероссийской олимпиады школьников победителями олимпиады не оказало существенного влияния на конкурс, всплески могли возникнуть только точечно по отдельным специальностям.

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