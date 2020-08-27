Саранск, , 12:28 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 27 августа выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5334 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

За последние сутки по выздоровлении выписаны 27 жителей республики, всего выздоровели 4192 человека или 78,59% от общего числа носителей коронавируса. 38 человек скончались от коронавируса, как от основной причины. За минувшие сутки новых летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в стационарах получают лечение 518 человек с подтверждённым заражением коронавирусом и с подозрением на инфекцию. 875 жителей республики наблюдаются медиками по месту жительства.