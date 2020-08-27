Смоленск, , 11:42 — REGNUM 17 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Смоленской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 27 августа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

За сутки статистику смертности пополнил ещё один летальный исход пациента с COVID-19. Выздоровевшими в то же время признаны ещё 23 пациента.

Всего в Смоленской области в период пандемии подтвердилось 6102 случая заражения коронавирусом, 5217 человек выздоровели, умерли от осложнений на фоне коронавируса 126 пациентов.