Южно-Сахалинск, , 10:54 — REGNUM К Сахалину приближается тропический шторм «Бави». В пятницу 28 августа, по прогнозам синоптиков, в регионе пройдут очень сильные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Выпадение 30 мм и более осадков прогнозируют в Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском и Холмском районах. В Южно-Сахалинске также пройдут дожди, но чуть послабее — 15−29 мм за 12 часов.

После дождей на реках ожидаются резкие подъёмы уровней воды — на 1−2 метра.

МЧС предупредило о надвигающейся непогоде все службы жизнеобеспечения. Населению рекомендовали соблюдать меры безопасности и не покидать пределы населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный тропический шторм «Бави», по прогнозам синоптиков, заденет некоторые районы Приморского и Хабаровского краёв.