Владивосток, , 10:55 — REGNUM Конец августа будет в Приморье дождливым — прогнозируют синоптики. Погоду ближе к концу рабочей недели испортит тайфун «Бави», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примпогоде.

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Сильном тропический шторм «Бави» будет бушевать 24 августа в Восточно-Китайском море. Набирая силу, стихия 25 августа повернёт на север, на следующий день выйдет в Жёлтое море.

Тайфун будет смещаться вдоль западного побережья Корейского полуострова, вызывая на своём пути проливные дожди и штормовой ветер.

В четверг, 27 августа, «Бави» выйдет на континент, на северо-восточные провинции Китая. Сила его ослабеет, но он заденет некоторые районы Приморья: Хасанский, Пограничный и Октябрьский.

«Здесь будут сильные дожди и порывы ураганного ветра. 28 августа, ночью, будет дуть самый сильный ветер. К выходным остатки тайфуна подойдут к Приамурью», — рассказали синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Ростова-на-Дону спасатели предупредили об ухудшении погодных условий.